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Кормовые добавки из Азии на Дальний Восток
13.04.2022

Кормовые добавки из Азии на Дальний Восток


    • Транспортная группа FESCO и Научно-производственная группа компаний «Арника» (НПГК «Арника») заключили соглашение о намерениях в сфере транспортировки кормовых добавок из Восточной и Юго-Восточной Азии на Дальний Восток России.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, документ о намерениях в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и руководитель отдела логистики НПГК «Арника» Алексей Выпрышко.

    В рамках соглашения FESCO, основываясь на своей экспертизе в области грузоперевозок, проработает оптимальные логистические схемы и решения для транспортировки грузов НПГК «Арника».

    Фото: FESCO


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