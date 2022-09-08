«Полярная звезда» и «Владивостокский рыбный терминал» подписали соглашение

Оператор рыбного терминала Владморрыбпорта ООО «Владивостокский рыбный терминал» и транспортная компания ООО «Полярная звезда» в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития сервиса мультимодальных рефрижераторных перевозок.

Как рассказали SeaNews в «Полярной звезде», стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество в области организации хранения и мультимодальных перевозок скоропортящихся и термочувствительных грузов, а также в области развития международных и внутрироссийских рефрижераторных перевозок.

Общей целью «Владивостокского рыбного терминала» и «Полярной звезды» является обеспечение соблюдения непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в РФ на всех этапах транспортировки грузов. Для реализации этой цели ООО «Полярная звезда» планирует инвестировать в совершенствование и расширение парка контейнеров и энергооборудования, а также в развитие маршрутов рефрижераторных перевозок через Дальний Восток.

В планах ООО «Владивостокский рыбный терминал» – развитие портовой терминальной инфраструктуры для улучшения условий осуществления мультимодальных перевозок и увеличения грузооборота.

Фото предоставлено пресс-служба ООО «Полярной Звезды»