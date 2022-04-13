Концентрат с Озёрного ГОКа пойдет в контейнерах

ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Озёрное» (находится под управлением группы Highland Gold) заключили соглашение о развитии сотрудничества при перевозках концентратов со строящегося Озёрного горно-обогатительного комбината на экспорт и внутренний рынок.

Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» по коммерческой деятельности Сергей Мухин и коммерческий директор Highland Gold Алексей Сурков.

В рамках соглашения «ТрансКонтейнер» намерен оказывать комплексные услуги по обеспечению экспортных и внутрироссийских перевозок продукции ГОКа. Груз будет следовать из посёлка Озёрное (Бурятия) на терминал «ТрансКонтейнера» в Чите, после чего отправляться в пункты назначения в составе контейнерных поездов.

Озёрный ГОК планирует выпускать почти 700 тыс. тонн продукции в год, и в перспективе речь может идти о еженедельных отправках полносоставных поездов, отметил С.Мухин.

По словам А.Суркова, Озёрный ГОК намерен поставлять на рынок существенные объёмы цинкового и свинцового концентратов уже в 2023 году.

Фото: ТрансКонтейнер