«ТрансКонтейнер» повезет товары из Азии для «Магнита»

ПАО «ТрансКонтейнер» и розничная сеть «Магнит» договорились о сотрудничестве при организации доставки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии для реализации в магазинах ритейлера. Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков и директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит» Фёдор Павловский.

Согласно договоренностям, «ТрансКонтейнер» будет разрабатывать новые логистические решения для перевозок импортных грузов в контейнерах с учётом географии импорта «Магнита». Объединение компетенций компаний позволит розничной сети повысить эффективность собственной дистрибуции, уровень сервиса и проработать альтернативные рынки импорта продукции из Китая и других азиатских стран.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества «уже запущена первая отправка непродовольственных товаров из Китая в Россию через порт Восточный. Это позволит оценить экономический эффект от совместной деятельности и отработать операционные процессы, отметили в «ТрансКонтейнере».