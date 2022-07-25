Согласились на меньшие условия

Субподрядчики южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) прекратили забастовку, сообщает MarineLink.

Забастовка длилась больше месяца, главное требование бастующих было увеличение заработной платы на 30%. Однако профсоюз принял предварительное предложение руководства верфи о повышении заработной платы на 4,5% и при условии гарантии занятости. «Приняли сделку около 90% бастующих. Однако никто из них не удовлетворен предварительным соглашением», — цитирует издание представителя профсоюза.

Отмечается, что достигнутое соглашение оставляет возможность судебного иска в отношении субподрядчиков в целях возмещения убытков. Так, забастовка привела к задержке поставки на пять недель восьми судов. К середине июля, по предварительным оценкам, DSME потеряла порядка 400 млн долларов.

«Мы приложим все усилия, чтобы компенсировать задержку производства, и будем усерднее работать над взаимодействием с субподрядчиками», — говорится в заявлении Daewoo Shipbuilding.

Отмечается, забастовка стала вторым крупным трудовым спором для президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который вступил в должность в мае этого года. В июне забастовка 15 тыс. дальнобойщиков привела к остановке основных промышленных объектов и морских портов страны.

В начале июля DSME заявила о том, что испытывает финансовые проблемы. Ее долговой коэффициент к концу первого квартала этого года вырос до 574%, в том числе из-за отмены заказов на российские суда, резкого роста цен на сырье и забастовки.