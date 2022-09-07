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«ТрансКонтейнер» теперь в Японии
07.09.2022

«ТрансКонтейнер» теперь в Японии


    • ПАО «ТрансКонтейнер» (актив ГК «Дело») открыло дочернюю транспортно-экспедиторскую компанию в сфере контейнерных перевозок в Японии.

    Как рассказали SeaNews в компании, TC Japan займётся работой с клиентами и продвижением сервиса «ТрансКонтейнера» в режиме «единого окна».

    Основное направление —  мультимодальные перевозки через порты Дальнего Востока по Транссибирской магистрали в регионы России и за рубеж.

    Также в компании отмечают, что дополнительно, в зависимости от потребностей клиентов, будут разрабатываться альтернативные маршруты во взаимодействии с дочерними компаниями «ТрансКонтейнера» в Китае и Южной Корее.

    В зону ответственности TC Japan  также будет входить снабжение клиентов контейнерами и координация работы депо. По запросу клиентов компания будет заниматься организацией перевозок в специализированных контейнерах и контейнерах, оборудованных для перевозки автомобилей, привлекая при необходимости соисполнителей на территории Японии, России и других стран.


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