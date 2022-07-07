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Первый контейнерный из Китая через Камышовую
07.07.2022

Первый контейнерный из Китая через Камышовую


    • ПАО «ТрансКонтейнер» организовало регулярные отправки контейнерного импорта из Китая в РФ через пограничный переход на станции Камышовая в Приморском крае. Как подчеркнули в компании, «ТрансКонтейнер» запустил такой сервис первым в России, ранее через этот погранпереход была возможна отправка только транзитных грузов.

    Первый состав с 51 контейнером отправился с Камышовой 7 июля, транзитное время до станции Воротынск (Калужская область) составит 12 дней. Перевозка из города Хуньчунь (Китай) и передача через погранпереход заняли менее суток.

    Сервис ориентирован на транспортировку продукции, произведённой в северных провинциях Китая. Груз консолидируется в Хуньчуне, откуда отправки в Россию осуществляются на еженедельной основе. В рамках сервиса «ТрансКонтейнер» организовывает транспортировку на всём пути следования, а также предоставляет собственное оборудование.

    «Диверсификация маршрутов и организация перевозок импорта через ещё один погранпереход позволяют обеспечивать эффективную логистику в условиях высокой нагрузки на Восточный полигон», – отметил директор «ТрансКонтейнера» по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Хлутков.

    «ТрансКонтейнер» также возит грузы из северных провинций Китая через сухопутные погранпереходы Маньчжурия/Забайкальск и Суйфэньхэ/Гродеково. Кроме того, у компании работают мультимодальные сервисы из портов Далянь, Тяньцзинь и Циндао в регионы России через терминал «Восточной стивидорной компании» в порту Восточный.

    Фото: ТрансКонтейнер


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