Новый контейнерный сервис Шэньчжэнь — Санкт-Петербург

Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» запустил новый сухопутный мультимодальный сервис между Китаем и Россией через Казахстан, сообщает РЖД в своем телеграм-канале. Первые сорокафутовые контейнеры с товарами народного потребления были отправлены в этом месяце. Новый маршрут со сроком доставки контейнеров 18 дней соединит Шэньчжэнь и Санкт-Петербург.

По информации РЖД, в дальнейшем планируется отправлять 4 поезда ежемесячно. Формат перевозки «от двери до двери», включая железнодорожную и автомобильную доставку, обеспечивает единый оператор сервиса по территориям Китая, Казахстана и России – «РЖД Бизнес Актив».

Фото: РЖД