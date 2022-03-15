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Новый контейнерный сервис Шэньчжэнь - Санкт-Петербург
15.03.2022

Новый контейнерный сервис Шэньчжэнь — Санкт-Петербург

    • Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» запустил новый сухопутный мультимодальный сервис между Китаем и Россией через Казахстан, сообщает РЖД в своем телеграм-канале. Первые сорокафутовые контейнеры с товарами народного потребления были отправлены в этом месяце. Новый маршрут со сроком доставки контейнеров 18 дней соединит Шэньчжэнь и Санкт-Петербург.

    По информации РЖД, в дальнейшем планируется отправлять 4 поезда ежемесячно. Формат перевозки «от двери до двери», включая железнодорожную и автомобильную доставку, обеспечивает единый оператор сервиса по территориям Китая, Казахстана и России – «РЖД Бизнес Актив».

    Фото: РЖД


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