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Поставки российской древесины в Китай в январе-сентябре 2022
08.11.2022

Поставки российской древесины в Китай в январе-сентябре 2022

    • По данным Рослесинфорга, экспорт российской фанеры в Китай в январе-сентябре 2022 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,8 тыс. куб. м на сумму 56,2 млн долларов. Поставки шпона в КНР увеличились в 1,9 раза до 249,6 тыс. тонн на сумму 118,8 млн долларов. При этом в стоимостном выражении экспорт шпона вырос в 2,5 раза.

    По словам директора Рослесинфорга Павла Чащина, резкий рост связан в первую очередь с фактической потерей возможностей прямых поставок на европейские и американские рынки. Начиная с мая, ежемесячные отгрузки фанеры в Китай превышали 10 тыс. куб. м в месяц, и уже в июле достигли пикового уровня – 16,3 тыс. куб. м.

    Всего в январе-сентябре из России в Китай было отправлено 9,9 млн куб. м пиломатериалов (-9,1%) на сумму 2,3 млрд долларов (+1,3%). Снижение кубатуры поставляемой древесины происходит уже четвертый год. В общей сложности с 2019 года объем упал на 4,5 млн куб. м. Однако выросшие цены позволили экспортерам сохранить доходы на прежнем уровне. В 2019-2020 гг. средняя цена кубометра составляла 177-178 долларов за куб. м, в 2021 году она подскочила до 210 долларов, а по итогам 9 месяцев текущего года достигла 234 долларов.

    Экспорт кругляка снизился в 3,3 раза до 1,8 млн куб. м. В денежном выражении реализация российского необработанного леса в Китай сократилась в 3,1 раза до 231 млн долларов.

    «Несмотря на общее падение поставок пиломатериалов в Китай, интерес страны к фанере и шпону, в первую очередь, обусловлен тем, что сейчас для России рынки Запада закрыты. Российская фанера не имеет конкурентов на мировых рынках, потребности ЕС и США в ней несмотря на санкции не снижаются, соответственно, Поднебесная выступает своеобразным коридором российской пилопродукции и китайских изделий из отечественных бревен в ЕС и США. Показательно, что в этом году не падает экспорт березы в круглом виде, а держится на уровне прошлого года – около 1,3 млн кубометров, и это единственная из разрешенных на экспорт необработанного леса порода, которая не теряет существенной динамики поставок. Однако при этом если в прошлом году только каждое четвертое бревно было березовым, то в этом году удельный вес березы в породной структуре экспорта кругляка в Китай вырос до 73,25%», – уточнил П.Чащин.

    Экспорт пиломатериалов лиственных пород по итогам января-сентября 2022 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 858,529 тыс. куб. м до 926,802 тыс. куб. м.

    Поставки дубовых пиломатериалов выросли на 16,9% до 87 тыс. куб. м, ясеневых – на 22% до 80,8 тыс. куб. м, осиновых – на 24,5% до 61,2 тыс. куб. м. Таким образом, доля лиственных пород в объёме экспорта пиломатериалов по сравнению с январём-сентябрем прошлого года выросла с 7,9% до 9,4%.

    Лидером по поставкам лесопильной продукции из России в Китай являются сосновые пиломатериалы. Их продажи сократились с 4,782 млн куб. м до 3,931 млн куб. м, а доля снизилась с 44,05% до 39,85%.

    Второе место по поставкам занимают еловые пиломатериалы – 3,839 млн куб. м, что на 2,5% ниже января-сентября 2021 года, но в общей структуре пиломатериалов всех пород их доля, наоборот, выросла с 36,27% до 38,91%. Экспорт пиломатериалов из лиственницы и прочих хвойных пород снизился на 8,6% до 1 168,120 тыс. куб. м.

    «Растет также интерес Китая к российской целлюлозе, бумаге и картону. За первые 9 месяцев показатель вырос на 10% до 2,15 млн тонн, а в стоимостном выражении на 25,9% до 1,6 млрд долларов. Больше всего в этом сегменте отправлено в Поднебесную целлюлозы древесной, натронной или сульфатной, бумаги для гофрирования, газетной бумаги, небеленых крафтлайнера и крафт-бумаги», – добавил П.Чащин.

    Всего объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса из Российской Федерации в Китай за первые 9 месяцев 2022 года достиг 4,4 млрд долларов, что на 1,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

    Фото из открытых источников


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