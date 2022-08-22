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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2022
22.08.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2022


    • На прошлой неделе отмечено снижение ставок почти на всех исследуемых трейдах. Выросли только ставки на порты восточного побережья США.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 1,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 3,5%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 4,4%, в то же время ставки на порты восточного побережья поднялись – на 1,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 33 неделе года понизились на 5%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1%.

    Ставки на Южную Америку по сравнению с 32 неделей сократились на 1,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии незначительно снизились – на 0,8%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей уменьшились на 3,8%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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