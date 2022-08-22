Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2022

На прошлой неделе отмечено снижение ставок почти на всех исследуемых трейдах. Выросли только ставки на порты восточного побережья США.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 1,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 3,5%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 4,4%, в то же время ставки на порты восточного побережья поднялись – на 1,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 33 неделе года понизились на 5%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1%.

Ставки на Южную Америку по сравнению с 32 неделей сократились на 1,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии незначительно снизились – на 0,8%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей уменьшились на 3,8%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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