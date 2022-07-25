Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 30 неделя 2022
25.07.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 30 неделя 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.06.2022
    Контейнерооборот российских портов в мае 2022
    Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2022 года снизился на 36,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.01.2022
    Безработные контейнеровозы на 3 января 2022
    Число контейнеровозов, поставленных на прикол, продолжает расти - за счет малотоннажных судов. В то же время вместимость безработного флота снизилась
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0
    21.04.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022
    Российский экспорт в страны Европейского Союза вырос в 2 раза
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    26.04.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился относительно показателя марта 2021 года на 13,8%.
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    21.06.2022
    Товарооборот Россия – Армения в январе-апреле 2022
    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в январе-апреле этого года составили […]
    Только для подписчиков
    2022АрменияРоссияТоварооборот
    0
    06.05.2022
    Ленское речное пароходство открыло навигацию-2022
    ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» открывает навигацию-2022. В Якутске над зданием ЛОРП одновременно с […]
    2022Ленское объединенное речное пароходствоНавигация
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.07.2022 Контейнерные порты Турции, H1 2022
    26.07.2022 10 тыс. TEU за 4 месяца
    26.07.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июне 2022 года
    25.07.2022 Top-20 стран мира по контейнерному флоту
    25.07.2022 Контейнерооборот Гонконга, 6 месяцев 2022
    25.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти