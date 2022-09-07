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В.Путин дал старт работе Забайкальского зернового терминала
07.09.2022

В.Путин дал старт работе Забайкальского зернового терминала


    • В Забайкальском крае на территории опережающего развития «Забайкалье» построен самый крупный в России объект зерновой логистики, а также первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла, решающий проблему разноколейности и обеспечивающий высокую производительность, раздельное хранение и перевалку, высокий уровень биобезопасности. Торжественная церемония открытия объекта состоялась 6 сентября при участии в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина в рамках мероприятия по запуску новых предприятий на площадке ВЭФ-2022. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

    В торжественной церемонии приняли участие также заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    Забайкальский зерновой терминал — специализированный зерновой железнодорожный терминал Забайкальск-Маньчжурия с пропускной способностью до 8 млн тонн зерна в год. Это уникальный проект, который решает проблему разноколейности ж/д путей Россия-Китай. Как сообщили на предприятии, запуск терминала снимет инфраструктурные ограничения по доступу отечественных (в первую очередь — дальневосточных и сибирских) производителей и экспортеров на крупнейший в мире рынок Китая, а также простимулирует рост производства в данных регионах.

    «Забайкальский зерновой терминал — это самый крупный на сегодня объект зерновой логистики в России – 8 млн тонн в год перевалки. Но главное – полная прослеживаемость, раздельное хранение зерна и высочайший уровень биобезопасности. Логистические преимущества терминала – доставка зерна из любой точки Урала, Сибири и Дальнего Востока до любой точки в Китае за две-три недели, против трёх месяцев морской доставки», – рассказал генеральный директор компании «Забайкальский зерновой терминал» Карен Овсепян.

    Терминал включает два железнодорожных парка широкой и узкой колеи, способных принимать и обрабатывать маршрутные отправки (71 российский вагон зерновоз и 84 китайских), депо на шесть внутриплощадочных роботов-локомотивов, элеваторный комплекс для хранения зерновых и зернобобовых культур на 80 тыс. тонн хранения, оснащённый транспортной системой. Обеспечено раздельное хранение и перевалка зерна, высокий уровень биобезопасности, применяются современные IT-технологии.

    Проект является первым и ключевым элементом проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай». Его запуск терминала в Забайкалье позволит снять инфраструктурные ограничения для перевалки зерна на Дальнем Востоке, снизить затраты на логистику зерна. Инвестиции в проект составили 9,5 млрд рублей.

    Как пояснили на предприятии, в настоящее время ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» приступила к реализации программы по строительству семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения в 1,4 млн тонн на территории ДФО, СФО и УФО, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна.

    Фото пресс-службы правительства Забайкалья


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