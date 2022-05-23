Операция по подъему купола на крупнейшем в Китае резервуаре для хранения СПГ

На крупнейшем в Китае резервуаре для хранения сжиженного природного газа (СПГ) завершена операция по подъему купола с помощью пневматического домкрата, сообщает CCTV Video News Agency со ссылкой на нефтегазохимическую корпорацию Sinopec.
Это первый в Китае резервуар для хранения СПГ полной вместимостью 270 тыс. куб. м. Основная конструкция внешнего резервуара готова, и скоро начнется строительство внутреннего резервуара.
Ожидается, что строительство нового резервуара будет будет полностью завершено и ввод в эксплуатацию состоится в 2023 году.
Видео: CCTV Video News Agency