Операция по подъему купола на крупнейшем в Китае резервуаре для хранения СПГ

На крупнейшем в Китае резервуаре для хранения сжиженного природного газа (СПГ) завершена операция по подъему купола с помощью пневматического домкрата, сообщает CCTV Video News Agency со ссылкой на нефтегазохимическую корпорацию Sinopec.

Это первый в Китае резервуар для хранения СПГ полной вместимостью 270 тыс. куб. м. Основная конструкция внешнего резервуара готова, и скоро начнется строительство внутреннего резервуара.

Ожидается, что строительство нового резервуара будет будет полностью завершено и ввод в эксплуатацию состоится в 2023 году.

Видео: CCTV Video News Agency