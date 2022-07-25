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Новый контейнерный поезд Китай – Нидерланды
25.07.2022

Новый контейнерный поезд Китай – Нидерланды

    • 20 июля из города Цзиньхуа в восточно-китайской провинции Чжэцзян в Нидерланды отправился новый контейнерный поезд. Состав доставит в Венло 100 контейнеров, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По данным Шанхайского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации (China Railway Shanghai Bureau Group Co., Ltd.), это первый поезд из Чжэцзяна в Нидерланды. А еще состав стал 400-м по счету поездом в сообщении Китай – Европа, который был обслужен в Цзиньхуа в текущем году.

    Ожидается, что поезд с мотоциклами, автомобильными креплениями и другими грузами на сумму 3,1 млн долларов прибудет в Венло через 22 дня. В Цзиньхуа он вернется с товарами голландского производства, такими как газетная бумага, электроприборы и медицинское оборудование.

    Движение грузовых поездов Китай – Европа из Цзиньхуа началось в 2017 году. В настоящее оттуда действуют 22 маршрута, связывающие более 120 городов.

    В первой половине текущего года в Цзиньхуа было обработано 368 грузовых поездов Китай – Европа, которые перевезли 30 368 контейнеров. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Фото: Wen Hui Bao


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