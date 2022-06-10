Россия и Туркмения намерены развивать восточную ветвь коридора «Север – Юг»

9 июня в Москве генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев подписали меморандум о взаимопонимании между ОАО «РЖД» и Агентством «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги, входят в Агентство транспорта и коммуникаций).

Документом подчеркнута заинтересованность ОАО «РЖД» и Агентства «Туркмендемирёллары» в обмене опытом, увеличении экспортно-импортных перевозок железнодорожным транспортом между Россией и Туркменистаном, а также наращивании транзитных потенциалов стран.

Согласно меморандуму, одним из основных направлений взаимовыгодного сотрудничества стороны определили развитие логистических коридоров, проходящих по территории Туркменистана, в том числе восточной ветви международного транспортного коридора «Север – Юг».

Кроме того, предусмотрено сотрудничество в сфере модернизации необходимой железнодорожной и сопутствующей инфраструктуры для обеспечения перевозок по логистическим коридорам.