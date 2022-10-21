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Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
21.10.2022

Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин


    • Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита». Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральный закон принят Государственной Думой 18 октября 2022 года и одобрен Советом Федерации 19 октября 2022 года.

    Соглашение направлено на развитие и совершенствование системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

    Фото: Росгранстрой


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