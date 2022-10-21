Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита». Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральный закон принят Государственной Думой 18 октября 2022 года и одобрен Советом Федерации 19 октября 2022 года.

Соглашение направлено на развитие и совершенствование системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Фото: Росгранстрой