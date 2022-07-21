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«Где вы были, когда ставка фрахта составляла 350 долларов?»
21.07.2022

«Где вы были, когда ставка фрахта составляла 350 долларов?»


    • CEO CMA CGM Родольф Сааде выступил против предложения ввести налог на сверхприбыль для крупных компаний, сообщает Bloomberg. Такие меры предлагают законодатели Франции на фоне растущей инфляции.

    «Мы выделяем средства, и не только на благотворительность. Я хочу, чтобы все перестали смотреть на CMA CGM и начали смотреть на моих конкурентов», – цитирует издание заявление Р.Сааде на слушаниях в Сенате Франции 20 июля.

    Он отметил, что политическое давление на компанию из-за растущей прибыли усиливается.

    «Французские законодатели планируют ввести налог до 25% на то, что они называют сверхприбыль, для транспортных и энергетических гигантов, таких как CMA CGM, TotalEnergies и Engie. Эти средства пойдут на финансирование мер, направленных на защиту покупательской способности потребителей. Хотя этот план не получил поддержку правительства, он привлек внимание CMA CGM, чья чистая прибыль увеличилась более чем втрое – до 7,2 миллиарда долларов в первом квартале», – пишет издание.

    «Когда ставки фрахта составляли 350 долларов, где вы были? — задал вопрос сенаторам Р.Сааде. – В какой-то момент мы не были уверены, что протянем и неделю. Никто не пришел поговорить с нами».

    Также в своем выступлении он отметил, что ожидает постепенного замедления и «нормализации» мировой торговли после нескольких месяцев перебоев с поставками, добавив, что спрос в последние несколько недель падает. «Некоторые говорят о рецессии, я бы скорее говорил о мягком снижении, — сказал Р.Сааде. – Это нормализует торговлю и обязательно снизит цены на фрахт».

    Напомним, CMA CGM уже уступила давлению французского правительства, чтобы помочь компенсировать инфляцию и согласилась с 1 августа снизить фрахтовые ставки на 500 евро за импортный контейнер с товарами народного потребления для крупных розничных сетей с выгрузкой в портах Франции.

    Фото: CMA CGM


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