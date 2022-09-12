Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»

Российская Федерация, Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран будут совместно развивать проект международного транспортного коридора «Север – Юг». Подписи под соответствующей декларацией о развитии поставили заместитель председателя правительства России Александр Новак, вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Рустам Гасеми. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно декларации, стороны выразили готовность к сотрудничеству в области оценки и анализа инфраструктуры и возможностей для использования транспортного коридора «Север – Юг». Кроме того, страны подчёркивают важность создания совместной рабочей группы Россия – Азербайджан – Иран и намерены провести первое заседание в течение месяца. Как отметил Александр Новак, трёхсторонняя рабочая группа по реализации проекта была создана в соответствии с договорённостями президентов трёх стран.

«Россия готова к плодотворному взаимодействию в трёхстороннем формате по выполнению проекта. Это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из Российской Федерации до иранских портов в Персидском заливе. Маршрут протяжённостью более 4 тыс. км должен соединить порты Балтики с портами Персидского залива и обеспечить возможность увеличения грузопотока как в одну, так и в другую сторону. Таким образом, проект «Север – Юг» почти в два раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и наоборот», – сказал вице-премьер.

По словам А.Новака, российская сторона считает важным в рамках рабочей группы решать оперативные вопросы по проекту. Один из них – в течение ближайших нескольких месяцев разработать перечень конкретных мероприятий по расшивке узких мест, рассчитать необходимые к привлечению инвестиции, а также подготовить предложения по управлению источниками финансирования.

«Необходимо сформировать полноформатное межправительственное трёхстороннее соглашение по реализации проекта, которое позволит значительно расширить транспортные связи на долгие годы», – подчеркнул он.

Вице-премьер также отметил, что новый маршрут не сможет нарастить мощность без ввода дополнительной железнодорожной инфраструктуры, в частности иранской магистрали Решт – Астара протяжённостью 164 км для создания единой железнодорожной сети западного маршрута. По его словам, строительство железнодорожной магистрали займёт несколько лет. «Этот участок будет достроен в рамках нашей совместной работы. Мы договорились, что это будет основной маршрут железнодорожного сообщения», – сказал он.

При этом в первую очередь, по словам вице-премьера, необходимо урегулировать вопросы с имущественными правами на землю и землепользование, а также обеспечить защиту инвестиций сторон. Кроме того, отметил вице-премьер, будущий железнодорожный маршрут должен включать логистические центры и сервисы для перевалки российских грузов в портах Энзели, Бендер-Аббас, терминал в порту Бендер-Аббас для перевалки грузов, следующих в страны и из стран Персидского залива и Южной Азии, а также предусматривать создание транспортно-логистического хаба в портовой зоне Бендер-Аббас.

Для обеспечения бесшовной эффективной работы коридора «Север – Юг» российская сторона в настоящее время разработала перечень мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры. «Сегодня в рамках трёхсторонних консультаций мы договорились, что в течение двух месяцев будет проработан перечень проектов, которые требуют расширения узких мест, увеличения пропускной способности», – уточнил А.Новак.

По мнению А.Новака, другой, не менее важной составляющей успешности проекта будет упрощение и снятие административных барьеров для отправителей грузов. «Будем создавать систему управления и администрирования, оформления таможенных пунктов пропуска, логистических центров, которые необходимы для этого проекта в пунктах перевалки и непосредственно в портах», – сказал он.

«Реализация проекта окажет кумулятивный эффект на экономики трёх стран, предпринимательство, увеличит товарооборот, поставки и транзит грузов», — отметил А. Новак.

Фото: пресс-служба правительства РФ