Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
28.09.2022

Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров


    • Сокращенный срок выдачи импортерам разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов продлевается ещё на один год – до 31 декабря 2023 года. Постановление от 26 сентября 2022 года №1688об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

    Решение будет способствовать поддержке импортеров и обеспечению стабильности поставок зарубежных товаров на рынок.

    В начале апреля 2022 года срок выдачи разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов был сокращен втрое – с 15 до 5 рабочих дней. Эта мера должна была действовать до конца 2022 года. Решение о ее продлении вошло в перечень поручений М. Мишустина по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа 2022 года.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.07.2022
    «Где вы были, когда ставка фрахта составляла 350 долларов?»
    CMA CGM против налога на сверхприбыль
    CMA CGMНалогиПолитикаПрибыль
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    22.09.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2022
    21.09.2022 «ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение
    Госрегулирование Показать всё
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти