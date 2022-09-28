Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров

Сокращенный срок выдачи импортерам разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов продлевается ещё на один год – до 31 декабря 2023 года. Постановление от 26 сентября 2022 года №1688об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Решение будет способствовать поддержке импортеров и обеспечению стабильности поставок зарубежных товаров на рынок.

В начале апреля 2022 года срок выдачи разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов был сокращен втрое – с 15 до 5 рабочих дней. Эта мера должна была действовать до конца 2022 года. Решение о ее продлении вошло в перечень поручений М. Мишустина по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа 2022 года.