Расширены возможности использования льготных кредитов

Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2021 года. Займы выдаются по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года.

В перечне приоритетной импортной продукции – в том числе строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

«Решение позволит поддержать работу предприятий в условиях внешних санкций», — поясняют в правительстве.

Сам документ будет опубликован позже.