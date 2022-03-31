Продуктовый импорт, январь 2022: поставки почти по всем исследуемым продуктам питания снизились

В январе 2022 год в Россию было завезено 17,1 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 3,9% меньше показателя января прошлого года и на 15,8% ниже уровня декабря 2021 года. В то же время свежего и мороженого мяса птицы импортировали в сравнении с показателем января прошлого года на 14% больше – 13,8 тыс. тонн (минус 37,6% к уровню декабря 2021).

По данным Федеральной таможенной службы, рыбы за отчетный месяц было завезено 33,4 тыс. тонн – на 13,2% меньше, чем в январе прошлого года и на 33,9% меньше, чем в декабре 2021 года. Поставки изделий и консервов из мяса в январе этого года были на уровне 1,3 тыс. тонн, что на 7,1% меньше показателя января 2021 года и на 40,9% ниже уровня предыдущего месяца.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного месяца составили 8,1 тыс. тонн – на 9% меньше, чем в январе и на 24,3% ниже уровня декабря прошлого года. Импорт сливочного масла в январе составил 8 тыс. тонн – на 22,3% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 27,9% меньше показателя декабря 2021 года. Поставки сыра и творога в январе этого года составили 19,2 тыс. тонн – на 34,7% меньше показателя января и на 33,8% ниже уровня декабря 2021 года.

Объем импортного пальмового масла составил по итогам января 2022 года 64,8 тыс. тонн – на 30,2% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года и на 35,9% ниже уровня декабря 2021 года.

В январе 2022 года в Россию было ввезено 201,6 тыс. тонн цитрусовых – на 6,3% меньше, чем в январе прошлого года и на 46% меньше, чем в декабре 2021 года. Поставки бананов составили 123 тыс. тонн – на 7% выше уровня января 2021 года и на 6,9% больше показателя декабря. Импорт яблок составил 59,7 тыс. тонн (минус 17,1% к уровню января 2021 и минус 14,1% к уровню декабря 2021).

Поставки сахара-сырца по итогам отчетного месяца составили 1,5 тыс. тонн – в 5 раз больше, чем было завезено в январе прошлого года и на 66,7% больше, чем в декабре 2021 года. Объем импорта белого сахара составил 4,6 тыс. тонн (минус 19,3% к уровню января 2021 и минус 14,8% к уровню декабря 2021).

Поставки кофе на российский рынок составили по итогам января 2022 года 20,8 тыс. тонн (плюс 3,5% к уровню января 2021 и плюс 23,1% к уровню декабря 2021), импорт чая достиг 10 тыс. тонн (плюс 19% к уровню января 2021 и минус 4,8% к уровню декабря 2021).