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«Дело» будет развивать порты Холмск и Корсаков
07.09.2022

«Дело» будет развивать порты Холмск и Корсаков

    • В рамках Восточного экономического форума Управляющая компания «Дело» (головная компания ГК «Дело») и правительством Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили SeaNews в группе.

    Подписи под документом поставили генеральный директор УК «Дело» Дмитрий Паньков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

    Согласно документу, стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах развития транспортно-логистической инфраструктуры в морских портах Холмск и Корсаков, грузоперевозок на паромной переправе Ванино-Холмск, каботажных перевозок и в целом транспортно-логистических услуг, в том числе через реализацию проектов цифровой трансформации.

    Фото: ГК «Дело»


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