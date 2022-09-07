«Дело» будет развивать порты Холмск и Корсаков

В рамках Восточного экономического форума Управляющая компания «Дело» (головная компания ГК «Дело») и правительством Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили SeaNews в группе.

Подписи под документом поставили генеральный директор УК «Дело» Дмитрий Паньков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Согласно документу, стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах развития транспортно-логистической инфраструктуры в морских портах Холмск и Корсаков, грузоперевозок на паромной переправе Ванино-Холмск, каботажных перевозок и в целом транспортно-логистических услуг, в том числе через реализацию проектов цифровой трансформации.

Фото: ГК «Дело»