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Холодильный комплекс открыли во Владивостоке
19.05.2022

Холодильный комплекс открыли во Владивостоке


    • Холодильный комплекс мощностью более 7 тыс. тонн запустил Владивостокский рыбный терминал в четверг, 19 мая. Первая партия рыбопродукции уже поступила на хранение, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

    Площадь комплекса составляет более 4 тыс.кв.м, емкость единовременного хранения – 7,1 тыс. тонн рыбных грузов, поступление которых осуществляется портальными кранами с судов.

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко подчеркнул, что в условиях санкций и закрытия портов Китая подобные холодильные комплексы позволяют рыбакам выстроить логистику, сохранить качество рыбопродукции.

    «Уже началась лососевая путина. Из Владивостока отправляется продукция всего Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В пиковые периоды холодильных мощностей края недостаточно. Поэтому важно, что именно на территории Приморского края реализуются такие проекты с использованием современных технологий», – отметил В.Корко.

    Новый комплекс с перевалочной и холодильно-складской инфраструктурой обеспечит увеличение пропускной способности Владивостокского рыбного терминала более 500 тыс. тонн рыбопродукции ежегодно.

    Инвестиции в проект составили около 670 млн рублей.

    Фото: пресс-служба правительство Приморского края


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