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Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
30.09.2022

Дальневосточные каботажные сервисы FESCO


    • Транспортная группа FESCO за 8 месяцев 2022 года в рамках дальневосточных каботажных сервисов перевезла почти 57 тыс. груженых TEU, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, круглогодичным сервисом «ФЕСКО Магадан Лайн», соединяющим порт Владивосток и порт Восточный с портом Магадан, перевезено порядка 23 тыс. TEU, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

    Сахалинским сервисом «ФЕСКО Корсаков Директ Лайн» доставлено 19,2 тыс. TEU, что соответствует показателям прошлого года.

    Объем перевозок на Камчатку сервисом «ФЕСКО Петропавловск-Камчатский Лайн» увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,2 тыс. TEU.

    Сезонным сервисом «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» в порты Чукотки Группа значительно увеличила объём перевозок – уже доставлено более 1,4 тысячи TEU, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В рамках достигнутых договоренностей с руководством Чукотского автономного округа суда FESCO совершат шесть рейсов в регион и доставят около 20 тысяч тонн грузов. Шестой рейс из «Владивостокского морского торгового порта» (актив группы FESCO) запланирован на середину октября 2022 года, отмечают в компании.

     


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