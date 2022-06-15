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FESCO начала северный завоз на Чукотку
15.06.2022

FESCO начала северный завоз на Чукотку

    • FESCO приступила к сезонным перевозкам грузов в порты Чукотского автономного округа по программе северного завоза.

    Как сообщили SeaNews в компании, контейнеровоз «ФЕСКО Магадан» отправился в рейс 11 июня. Судно доставит в порты Анадырь и Эгвекинот 446 TEU контейнеризированных грузов. Ориентировочная дата прихода «ФЕСКО Магадан» в Эгвекинот – 19 июня, в Анадырь – 21 июня.

    Доставка грузов ведется линейным сервисом «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (FADL) и продлится до середины октября. Суда FESCO совершат 6 рейсов на Чукотку. Они доставят в порты Анадырь и Эгвекинот порядка 500 тонн генеральных грузов и 1,5 тыс. контейнеров (суммарно около 20 тыс. тонн).

    Еще около 80 тыс. тонн грузов отправятся на Чукотку морским контейнерным сервисом FESCO Arctic Line (FAL). Таким образом, всего в период летней навигации Группа планирует доставить в регион порядка 100 тыс. тонн грузов.

    Фото: FESCO


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