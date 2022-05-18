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А.Северилов переизбран председателем Совета директоров ПАО «ДВМП»
18.05.2022

А.Северилов переизбран председателем Совета директоров ПАО «ДВМП»


    • Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» (головная компания FESCO) вновь избран Андрей Северилов. Об этом SeaNews сообщили в FESCO.

    Заместителем председателя Совета директоров стала Юлия Васильева. Соответствующие решения приняты на заседании Совета директоров ДВМП 17 мая.

    «Для меня большая честь вновь быть избранным на должность председателя Совета директоров FESCO. Я благодарю акционеров и членов Совета директоров за эту возможность и оказанное мне доверие. Со всей ответственностью и профессионализмом мы продолжим слаженную командную работу для сохранения позиций FESCO в роли лидера транспортной отрасли, уверен, мы и дальше будем успешно справляться с любыми задачами и вызовами», — сказал А. Северилов.


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