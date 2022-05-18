А.Северилов переизбран председателем Совета директоров ПАО «ДВМП»

Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» (головная компания FESCO) вновь избран Андрей Северилов. Об этом SeaNews сообщили в FESCO.

Заместителем председателя Совета директоров стала Юлия Васильева. Соответствующие решения приняты на заседании Совета директоров ДВМП 17 мая.

«Для меня большая честь вновь быть избранным на должность председателя Совета директоров FESCO. Я благодарю акционеров и членов Совета директоров за эту возможность и оказанное мне доверие. Со всей ответственностью и профессионализмом мы продолжим слаженную командную работу для сохранения позиций FESCO в роли лидера транспортной отрасли, уверен, мы и дальше будем успешно справляться с любыми задачами и вызовами», — сказал А. Северилов.