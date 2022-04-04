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Новый состав правления FESCO
04.04.2022

FESCO увеличили чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза


    • Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и консолидированные финансовые результаты за 2021 год по МСФО.

    По итогам 2021 года выручка составила 113,7 млрд рублей, на 83% больше по сравнению с 2020 годом. Показатель EBITDA по группе составил 47,5 млрд рублей, то практически в 4 раза выше уровня 2020 года. Чистая прибыль выросла в 4,5 раза до 37,85 млрд рублей.

    Группа достигла рекордных объемов перевалки грузов в ПАО «ВМТП» в размере 13,3 млн тонн, в частности перевалка контейнеров через ВМТП выросла на 13% до 757 тыс. TEU, перевалка генеральных грузов и нефтепродуктов – на 12% до 5,6 млн тонн.

    Объем интермодальных перевозок составил 465 тыс. TEU, на 18% выше уровня 2020 года. Прирост объемов в группе объясняют развитием географии перевозок, увеличением контейнерного парка и парка фитинговых платформ.

    Объем международных морских перевозок составил 284 тыс. TEU, на 3% ниже уровня 2020 года. Каботажные перевозки составили 81 тыс. TEU, на 1% выше уровня 2020 года.

    Соотношение чистый долг/ EBITDA достигло рекордно низкого показателя в размере 0,5х на 31.12.2021. По отношению к аналогичной дате 2020 года показатель уменьшен в 5,6 раз.

    Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2021 года снизился до 22 942 млн рублей с 29 552 млн рублей по состоянию на конец 2020 года.


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