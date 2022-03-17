РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки

ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок и увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав.

Как сообщили SeaNews в FESCO, в соответствии с соглашением компании намерены совместно участвовать в проектах по созданию и производству вагонной тележки и вагона-платформы с погрузочной длиной 40 футов и эксплуатационной скоростью движения до 140 км/ч, а также вагона-платформы с погрузочной длиной 80 футов для перевозки контейнеров на тележках модели 18-9999.

Помимо этого, компании планируют разработать технологические решения для пропуска контейнерных поездов по ускоренному графику движения, а также сформировать эксплуатационную экономическую модель ускоренных грузовых перевозок.

Дополнительно стороны займутся разработками в сфере цифровой трансформации, которые улучшат взаимодействие между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки контейнерных грузов.