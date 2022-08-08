Новый контейнерный сервис из Ростова-на-Дону в Новосибирск

Транспортная группа FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис FESCO Rostov Ob Shuttle из Ростова-на-Дону в Новосибирск.

По информации компании, поезда будут отправляться один раз в две недели от станции Ростов-Западный и прибывать на станцию Новосибирск-Восточный, вблизи которой расположен контейнерный терминал FESCO. Время в пути следования до пункта назначения составляет 5-6 дней.

Первый поезд, груженный 58 сорокафутовыми и пятью двадцатифутовыми контейнерами, отправился из Ростова-на-Дону 5 августа.

Сервис ориентирован на внутрироссийские перевозки из регионов Южного федерального округа в Западную Сибирь. Основу грузопотока сервиса будут формировать продукты питания, товары народного потребления, химикаты, удобрения и строительные грузы.

Фото: FESCO