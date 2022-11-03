Новый транзитный парк для длинносоставных поездов в Костромской области

На станции Шарья в Костромской области открылся новый транзитный парк для длинносоставных поездов, сообщаю РЖД в своем в телеграм-канале.

Три новых пути дают возможность для приёма поездов длиной до 108 вагонов, которые идут с Северо-Запада на Урал и в Сибирь.

«Ввод в эксплуатацию нового транзитного парка позволяет разделить встречные грузопотоки, следующие по Транссибу через станцию Шарья, что увеличивает её пропускную способность и манёвренность», – отмечают в РЖД.

Полностью комплекс работ по строительству транзитного парка завершится в следующем году: вдоль новых путей со стороны города будет возведён шумозащитный экран.

Фото: Телеграм-канал РЖД, архив SeaNews