Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый транзитный парк для длинносоставных поездов в Костромской области
03.11.2022

Новый транзитный парк для длинносоставных поездов в Костромской области


    • На станции Шарья в Костромской области открылся новый транзитный парк для длинносоставных поездов, сообщаю РЖД в своем в телеграм-канале.

    Три новых пути дают возможность для приёма поездов длиной до 108 вагонов, которые идут с Северо-Запада на Урал и в Сибирь. 

    «Ввод в эксплуатацию нового транзитного парка позволяет разделить встречные грузопотоки, следующие по Транссибу через станцию Шарья, что увеличивает её пропускную способность и манёвренность», – отмечают в РЖД.

    Полностью комплекс работ по строительству транзитного парка завершится в следующем году: вдоль новых путей со стороны города будет возведён шумозащитный экран.

    sharja 1 Новости, Железная дорога

    Фото: Телеграм-канал РЖД, архив SeaNews

    0

  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.06.2022
    10 тысяч поездов между Чунцином и Европой
    23 июня с железнодорожной станции в Чунцине на юго-западе Китая в немецкий Дуйсбург отправился […]
    ГерманияЕвропаЖелезная дорогаКитай
    0
    31.05.2022
    Костромской грузовой речной порт принял первый груз
    Костромской грузовой речной порт принял первый груз. Водным транспортом в Кострому доставили строительные материалы […]
    Костромаречной портРечные перевозки
    0
    23.08.2022
    10 тысяч грузовых поездов Китай – Европа с начала 2022 года
    По состоянию на 21 августа 2022 года количество грузовых поездов, отправленных в сообщении Китай […]
    Железная дорогаКитай - Европаконтейнерные поезда
    0
    26.07.2022
    На МТК «Север – Юг» завершена реконструкция станции Гумрак
    26 июля в Волгограде завершилась реконструкция станции Гумрак, которая является развязкой двух стратегически важных […]
    Волгограджд станцияРеконструкцияРЖД
    0
    07.06.2022
    Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 5 месяцев 2022 года составили […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    01.07.2022
    3,5 тыс. поездов Китай – Европа с базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества
    В январе-мае 2022 года с базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества (ККЛС) в Среднюю Азию и […]
    2022Железная дорогаКазахстанКитай
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    02.11.2022 Maersk удвоил прибыль за 9 месяцев 2022 года
    02.11.2022 Открыто движение поездов к ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге
    02.11.2022 Первый в мире контейнеровоз, оснащенный топливным танком для СПГ из высокомарганцевой стали
    01.11.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2022
    31.10.2022 Назначение в APMT
    Госрегулирование Показать всё
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти