Перевозка продукции бумажных комбинатов – в приоритете

Глава РЖД Олег Белозёров провёл совещание с руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов, на котором обсудили ситуацию с поставками сырья и вывозом готовой продукции, сообщается в Telegram-канале РЖД.

«В настоящее время предприятия переориентируют сбыт своей продукции на восток. С учётом высокого спроса на железнодорожные перевозки по этому направлению РЖД предлагают клиентам совместно проработать нестандартные логистические решения. Среди них — изменение системы планирования, поиск альтернативных маршрутов доставки и другие», – говорится в сообщении.

Также был рассмотрен вопрос своевременной доставки критически важных химикатов для отбеливания целлюлозы. Договорились рассмотреть возможности организации ускоренных маршрутных поездов с такими грузами, в том числе из Китая.

«Наша главная задача — чтобы производства не остановились. Для этого нам нужно вместе выработать более гибкую систему планирования перевозок, чтобы принимать быстрые решения», — сказал Олег Белозёров.

Предприятия ЦБК, отметил он, выпускают социально значимую продукцию и зачастую являются градообразующими, поэтому перевозки для обеспечения комбинатов будут в приоритете.

Фото: Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»