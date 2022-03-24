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Перевозка продукции бумажных комбинатов – в приоритете
24.03.2022

Перевозка продукции бумажных комбинатов – в приоритете

    • Глава РЖД Олег Белозёров провёл совещание с руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов, на котором обсудили ситуацию с поставками сырья и вывозом готовой продукции, сообщается в Telegram-канале РЖД.

    «В настоящее время предприятия переориентируют сбыт своей продукции на восток. С учётом высокого спроса на железнодорожные перевозки по этому направлению РЖД предлагают клиентам совместно проработать нестандартные логистические решения. Среди них — изменение системы планирования, поиск альтернативных маршрутов доставки и другие», – говорится в сообщении.

    Также был рассмотрен вопрос своевременной доставки критически важных химикатов для отбеливания целлюлозы. Договорились рассмотреть возможности организации ускоренных маршрутных поездов с такими грузами, в том числе из Китая.

    «Наша главная задача — чтобы производства не остановились. Для этого нам нужно вместе выработать более гибкую систему планирования перевозок, чтобы принимать быстрые решения», — сказал Олег Белозёров.

    Предприятия ЦБК, отметил он, выпускают социально значимую продукцию и зачастую являются градообразующими, поэтому перевозки для обеспечения комбинатов будут в приоритете.

    Фото: Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»


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