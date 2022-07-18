Регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург

Транспортная группа FESCO объявила о запуске регулярного контейнерного сервиса из Москвы в Екатеринбург – FESCO Moscow Ural Shuttle.

Как сообщили SeaNews в группе, поезда будут отправляться один раз в неделю от станции Силикатная. Время в пути следования до станции Кольцово составит два с половиной дня.

Основу грузопотока нового сервиса будут формировать грузы широкой номенклатуры – от продуктов питания и товаров народного потребления до строительных материалов. Клиентам FESCO также доступна доставка «от двери до двери» и услуги экспедирования.

Первый поезд отправился из Москвы в Екатеринбург 15 июля 2022 года. Это, отметил в группе, уже восьмой поездной сервис FESCO из Москвы в города России.