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Новый контейнерный поезд Петербург – Новосибирск
18.07.2022

Регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург

    • Транспортная группа FESCO объявила о запуске регулярного контейнерного сервиса из Москвы в Екатеринбург – FESCO Moscow Ural Shuttle.

    Как сообщили SeaNews в группе, поезда будут отправляться один раз в неделю от станции Силикатная. Время в пути следования до станции Кольцово составит два с половиной дня.

    Основу грузопотока нового сервиса будут формировать грузы широкой номенклатуры – от продуктов питания и товаров народного потребления до строительных материалов. Клиентам FESCO также доступна доставка «от двери до двери» и услуги экспедирования.

    Первый поезд отправился из Москвы в Екатеринбург 15 июля 2022 года. Это, отметил в группе, уже восьмой поездной сервис FESCO из Москвы в города России.


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