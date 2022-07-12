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Новый контейнерный поезд из Владивостока в Самару
12.07.2022

Новый контейнерный поезд из Владивостока в Самару


    • FESCO в рамках развития сервиса FESCO Volga Shuttle запускает регулярный контейнерный поезд по маршруту Владивосток – Самара.

    Как рассказали SeaNews в FESCO, поезда будут отправляться раз в две недели из «Владивостокского морского торгового порта» и прибывать на железнодорожную станцию Безымянка (терминал ОАО «РЖД»). Время в пути следования составит 11 суток. Основу грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления.

    Первый поезд, груженый 46 сорокафутовыми и 9 двадцатифутовыми контейнерами, отправился в Самару 9 июля.

    Клиентам также будет доступна услуга автовывоза со станции Безымянка в Саранск, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары, Казань, Оренбург и другие города Поволжья и Южного Урала.

    В настоящее время, напомнили в FESCO, у компании действует семь поездных сервисов из Владивостока в города России.

    Фото предоставлено FESCO


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