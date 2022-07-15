Закон о ТОР и свободном порте Владивосток

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно справке Государственно-правового управления, закон направлен на совершенствование правовых режимов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.

Так, используемое в законодательстве Российской Федерации понятие «территории опережающего социально-экономического развития» заменяется понятием «территории опережающего развития» в целях исключения смешения со смежным понятием «особые экономические зоны».

Федеральным законом уточняются общие условия деятельности резидентов территорий опережающего развития, устанавливается особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на этих территориях, а также определяются особенности отнесения земельных участков и (или) земель, расположенных на таких территориях, к определённой категории земель.

Кроме того, Федеральным законом в Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» вносятся изменения в части уточнения наименований некоторых административно-территориальных единиц.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 29 июня 2022 года и одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 года.

Фото: ИАА SeaNews