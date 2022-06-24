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Новый контейнерный сервис FESCO Ob Amur Shuttle
24.06.2022

Контейнерный поезд из Владивостока в Минск

    • Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд FESCO Minsk Shuttle по маршруту Владивосток – Минск.

    Как сообщили SeaNews в группе, состав отправился на станцию Колядичи 17 июня. Регулярность отправок – раз в две недели.

    Основу грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания и другое. В обратном направлении грузы будут отправляться как в Россию, так и в страны Азии.

    Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с ОАО «РЖД» проекта ИНТЕРТРАН, что позволяет сократить сроки оформления грузов. Общее транзитное время по маршруту составит 14 дней.

    FESCO Minsk Shuttle стал двенадцатым поездным сервисом FESCO из Владивостока. Он ориентирован на транспортировку в Республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во «Владивостокский морской торговый порт» морскими сервисами группы из стран Азии.


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