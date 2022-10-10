FESCO зарегистрировала дочернюю компанию в Узбекистане

Транспортная группа FESCO открыла дочернее предприятие в Республике Узбекистан для развития логистических услуг в регионе.

Как сообщили SeaNws в группе, FESCO TURAN зарегистрирована 6 октября 2022 года в Ташкенте. Компания займётся предоставлением полного комплекса логистических услуг клиентам в Узбекистане, а также в Таджикистане, Туркменистане и Киргизии.

Фокус работы FESCO TURAN будет направлен на операционную поддержку действующих регулярных контейнерных сервисов Группы из Владивостокского морского торгового порта в Ташкент и Ангрен, нового интермодального сервиса FESCO Trans China Railway из стран Юго-Восточной Азии через китайский порт Ляньюньган в Ташкент.

В зоне ответственности новой компании также будет развитие железнодорожных контейнерных перевозок из Европы в Узбекистан и между странами Южной Азии и Узбекистаном через порт Новороссийска.

По итогам 9 месяцев 2022 года Группа FESCO перевезла в Узбекистан почти 8,5 тыс. TEU, в то время как по итогам 2021 года общий объем перевозок составил 9 тысяч TEU.

«Мы организовываем перевозки в Узбекистан с 2013 года и высоко оцениваем потенциал страны и региона в целом с точки зрения транспорта и логистики», — отметил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Фото: FESCO