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Жд сервис FESCO из Владивостока в Ростов-на-Дону стал еженедельным
05.04.2022

Жд сервис FESCO из Владивостока в Ростов-на-Дону стал еженедельным


    • FESCO увеличивает частоту отправок из Владивостока в Ростов-на-Дону и в обратном направлении в рамках регулярного железнодорожного сервиса FESCO Rostov Shuttle.

    Как рассказали SeaNews в компании, в связи с растущим спросом на этом маршруте с апреля сервис начал функционировать в еженедельном режиме. Время в пути следования в обоих направлениях – 13 суток.

    Основу грузопотока в западном направлении составляют товары народного потребления, импортируемые из стран Азии через «Владивостокский морской торговый порт», в восточном – продукты агропромышленного комплекса юга России, предназначенные для регионов Дальнего Востока, а также для экспорта в Китай, Республику Корея и Японию.

    FESCO Rostov Shuttle запущен в июне 2021 года и является первым публичным сервисом FESCO по перевозке грузов в контейнерах в Южном федеральном округе, отмечают в компании.


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