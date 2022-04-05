Жд сервис FESCO из Владивостока в Ростов-на-Дону стал еженедельным

FESCO увеличивает частоту отправок из Владивостока в Ростов-на-Дону и в обратном направлении в рамках регулярного железнодорожного сервиса FESCO Rostov Shuttle.

Как рассказали SeaNews в компании, в связи с растущим спросом на этом маршруте с апреля сервис начал функционировать в еженедельном режиме. Время в пути следования в обоих направлениях – 13 суток.

Основу грузопотока в западном направлении составляют товары народного потребления, импортируемые из стран Азии через «Владивостокский морской торговый порт», в восточном – продукты агропромышленного комплекса юга России, предназначенные для регионов Дальнего Востока, а также для экспорта в Китай, Республику Корея и Японию.

FESCO Rostov Shuttle запущен в июне 2021 года и является первым публичным сервисом FESCO по перевозке грузов в контейнерах в Южном федеральном округе, отмечают в компании.