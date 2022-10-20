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FESCO добавила судозаход на линию Россия – Турция
20.10.2022

FESCO добавила судозаход на линию Россия – Турция

    • FESCO увеличила вместимость морской линии FESCO Turkey Black Sea Service (FTBS) между Россией и Турцией, поставив на неё контейнеровоз вместимостью 712 TEU, сообщили SeaNews в FESCO.

    Кроме того, компания добавила новый порт судозахода – Гебзе. Теперь линия FTBS работает по маршруту Новороссийск – Стамбул – Гебзе – Новороссийск. Частота отправок – один раз в неделю. Транзитное время из Новороссийска до Стамбула составляет 1-2 дня, до Гебзе – еще сутки.

    FTBS был запущен в конце апреля для доставки товаров народного потребления, бытовой техники и электроники из Турции в Россию и промышленных грузов российского производства в обратном направлении. С начала работы линии FESCO перевезла более 2,5 тыс. TEU.


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