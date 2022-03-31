Калининград в ожидании четвертого парома

К трем паромам, обслуживающим линию Усть-Луга – Балтийск) – «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» – в скором времени добавится еще один.

«С Минтрансом РФ смогли договориться о том, чтобы с другого бассейна, Черноморского, к нам перенаправили сюда для работы в Калининграде еще один паром, и завтра он, по нашей информации, должен начать движение в нашу сторону, а 15-16 апреля, ориентировочно, должен прийти уже к нам и встать на линию Усть-Луга – Балтийск», – сообщил вчера в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Поэтому не ждем постройки нового парома, который у нас в сентябре будет выходить на линию, дополнительно расширяем возможности по транспортировке через паромную переправу», – добавил глава области.

Напомним, паром «Генерал Черняховский», строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт», о котором говорил губернатор, должен, как ожидается, встать на линию Усть-Луга – Балтийск в конце этого года.

Фото: «Оборонлогистика»