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Паромы «Оборонлогистики» доставят в Калининград 454 хоппера с цементом
16.03.2022

Паромы «Оборонлогистики» доставят в Калининград 454 хоппера с цементом


    • Паромы ООО «Оборонлогистика» «Амбал» и «Балтийск», а также вышедший на линию «Маршал Рокоссовский» с 15 марта и до конца месяца перевезут 494 хоппера с цементом. Это более 30 тыс. тонн строительного материала, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики». Компания намерена продолжать наращивать перевозки цемента в Калининградскую область, отвечая возрастающим потребностям региона.

    Несмотря на значительное увеличение грузопотока на линии Усть-Луга – Балтийск, вызванного решением глав сопредельных государств ограничить прохождение российских грузов через свои территории, ООО «Оборонлогистика» обеспечивает доставку грузов в Калининградскую область через железнодорожную паромную линию Усть-Луга – Балтийск в полном объеме.

    В компании отмечают, что «в условиях новых экономических вызовов паромная перевозка является наиболее удобным способом транспортировки цемента и строительных материалов между Калининградской и Ленинградской областями Российской Федерации, минуя территорию сопредельных государств».

    Фото: Росморпорт


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