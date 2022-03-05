На пароме «Маршал Рокоссовский» поднят государственный флаг

4 марта на первом в России двухтопливном пароме «Маршал Рокоссовский» поднят государственный флаг, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации прошла в морском порту Усть-Луга на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе с участием в режиме видеоконференц-связи президента Российской Федерации Владимира Путина.

По видеосвязи в церемонии также приняли участие министр транспорта России Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На церемонии присутствовали генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, заместитель генерального директора по флоту Василий Стругов, капитан парома Александр Вангонен.

«Уже сегодня это современное судно пойдет в Калининградскую область, повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Всего же объем грузоперевозок на линии Усть-Луга – Балтийск вырастет более чем в полтора раза, до двух миллионов тонн ежегодно, – заявил В.Путин. – Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной».

В.Савельев рассказал, что скорость погрузки на новый паром будет быстрее, чем у существующих паромов – до 5 часов вместо 20 – и отметил, что паром будет в перспективе задействован в проекте применения автономного судовождения.

По завершении торжественной части началась первая накатка вагонов на паром, после чего «Маршал Рокоссовский» выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга – Балтийск.

Ранее на линии были задействованы только два парома – «Балтийск» и «Амбал». До конца 2022 года флот, занятый на переправе Усть-Луга – Балтийск, пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП «Росморпорт», – паром «Генерал Черняховский».

«Маршал Рокоссовский» построен по заказу и за счет собственных средств «Росморпорта». Строительство велось ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Паром успешно завершил переход с завода-строителя до порта приписки, в том числе прошел проверку в ледовых условиях. Все системы и механизмы парома технически исправны – паром готов к работе на линии.

Паром «Маршал Рокоссовский» c ледовым усилением Arc4 обеспечен двухтопливной дизельной пропульсивной установкой, двумя винтами регулируемого шага, кормовым и двумя носовыми подруливающими устройствами, двумя полуподвесными рулями, что обеспечивает надежную управляемость во время эксплуатации, а также безопасное маневрирование при проходах узкостей, швартовке и отшвартовке судна.

Ввод в эксплуатацию новых «зеленых» паромов повысит транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать часть грузопотока, следующего через территории соседних государств, на территорию России, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.

Использование экологически чистого топлива позволит уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота – более чем на 90%, оксидов серы и сажи – на 100% по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе.

Оба парома для линии Усть-Луга – Балтийск названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя СССР Константина Рокоссовского, единственного в истории Советского Союза маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя СССР, генерала армии Ивана Черняховского.

Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, а также других накатных грузов, включая опасные грузы, до 30 рефконтейнеров (20-футовых).

Основные технические характеристики судна:

Класс Российского морского регистра судоходства (РС) – КМ Arc4 AUT1-ICS OMBO ECO GFS Ro-ro ship.

Длина наибольшая – 199,9 м,

Ширина – 27 м,

Высота борта до ВП – 14,7 м,

Осадка по ЛГВЛ – 6м,

Скорость хода на чистой воде – 16,5 узлов.

Фото: Росморпорт