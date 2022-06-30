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В Калининград доставлена первая партия грузов, ограниченных к транзиту через Литву
30.06.2022

В Калининград доставлена первая партия грузов, ограниченных к транзиту через Литву

    • Новейший паром «Маршал Рокоссовский» обеспечил доставку в Калининградскую область первой партии грузов, ограниченных к транзиту через Литву, сообщает пресс-служба Росморпорта.

    На судне из Усть-Луги прибыло 73 железнодорожных вагона со строительными материалами и дизельным топливом, а также 23 единицы грузовиков с лекарствами, продуктами питания и другими товарами народного потребления. Всего за первый рейс паромом доставлено более 8 тыс. тонн груза.

    «Маршал Рокоссовский» работает на переправе «Усть-Луга – Балтийск» с марта 2022 года. Автомобильно-железнодорожный паром длиной 200 м способен вместить до 80 железнодорожных вагонов или почти столько же грузовых машин. Благодаря увеличенной не менее чем в 3 раза скорости погрузки судна по сравнению с другими работающими на линии паромами, время в пути на линии составляет всего 36 часов. Один кругорейс судно совершает за 5 дней.

    Помимо парома «Маршал Рокоссовский» в настоящее время работу стратегически важной для страны линии «Усть-Луга – Балтийск» обеспечивают многофункциональное судно URSA MAJOR («Урса Майор») – оператор ФГУП «Росморпорт», а также паромы «Амбал» и «Балтийск» – оператор ООО «Оборонлогистика».

    Увеличение количества рейсов на морской переправе ожидается с вводом аналогичного по техническим характеристикам парому «Маршал Рокоссовский» судна «Генерал Черняховский». Автомобильно-железнодорожный паром будет поставлен на линию в сентябре текущего года. Техническая готовность парома составляет 98,15 %. В июне 2022 года успешно завершились ходовые испытания судна.

    Фото: Росморпорт


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