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Паром «Ursa Major» выходит на линию Усть-Луга – Балтийск
20.04.2022

Паром «Ursa Major» выходит на линию Усть-Луга – Балтийск


    • На линию Усть-Луга – Балтийск в дополнение к трем уже работающим паромам встает теплоход «Ursa Major» – сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo (c горизонтальной и вертикальной загрузкой), сообщает пресс-служба Росморпорта.

    Выход в первый рейс из Балтийска запланирован на 21 апреля, выход из Усть-Луги – на 24 апреля. Расписание движения судна предполагает судоходы не реже одного раза в неделю в каждый из морских портов.

    Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов, накатным способом на судне можно разместить 39 стандартных еврофур без тягача или 33 автопоезда. Крановым вариантом в трюмах возможно разместить дополнительно 20 фур или 16 автопоездов.

    Дополнительно к накатным грузам судно может взять на борт 554 TEU. На борту есть возможность подключения до 30 рефконтейнеров.

    По данным правительства Калининградской области, на ближайшие рейсы судна установлены специальные тарифы на перевозку контейнеров (тарифы указаны в рублях без учета НДС, включают стоимость морской перевозки и погрузо-разгрузочных операций в Балтийске и Усть-Луге, действуют в обоих направлениях).

    Гружёные:

    Контейнер 20′ – 67 187,60

    Контейнер 40′ – 100 064,40

    Реф  конт. 20′ – 68 210,50

    Реф конт. 40′ –101 087,10

    Порожние: 

    Контейнер 20′ – 36 987,50

    Контейнер 40′ – 53 772,80

    Реф конт. 40′ – 52 587,50

    Реф. конт. 20′ – 38 172,80.

    Напомним, ожидается, что паром «Генерал Черняховский», строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт», встанет на линию Усть-Луга – Балтийск в конце этого года.

    Фото с сайта Росморпорт


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