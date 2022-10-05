Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Места на паромной линии Усть-Луга – Балтийск забронированы до середины ноября
05.10.2022

Места на паромной линии Усть-Луга – Балтийск забронированы до середины ноября

    • Показатели перевозок на железнодорожной паромной линии «Усть-Луга – Балтийск», оператором которой является ООО «Оборонлогистика», сохраняются на уровне предыдущих месяцев. В настоящее время на линии работают три парома («Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский»), а также два контейнеровоза («Урса Майор» и «Спарта»). Как сообщает пресс-служба «Оборонлогистики», суда идут с полной загрузкой. Места на паромы из Усть-Луги в Балтийск забронированы до середины ноября.

    В сентябре паромы «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» доставили в Калининград 1,14 тыс.  вагонов (58 тыс. тонн грузов), в том числе:

    • горюче-смазочные материалы – 39 тыс. тонн;
    • удобрения – 12 тыс. тонн;
    • накатная техника – 8,4 тыс. тонн (522 ед.);
    • строительные материалы – 4,9 тыс. тонн;
    • продукты питания – 260 тонн;
    • а также другие грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области.
    • Задействованный на линии универсальный сухогруз ООО «Оборонлогистика» «Урса Майор» в сентябре перевёз более 16,7 тыс.тонн:
    • контейнеры – 748 ед. (11,3 тыс. тонн);
    • накатная техника – 189 ед. (47 тыс. тонн);
    • генеральный груз – 567 тонн.

    Кроме того, в конце сентября ООО «Оборонлогистика» поставило на линию «Усть-Луга – Балтийск» еще одно судно – контейнеровоз «Спарта». Судно совершило свой первый рейс, доставив в Калининградскую область 340 (TEU) контейнеров с товарами народного потребления, включая продовольствие, а также строительные материалы.

    Фото: «Росморречфлот»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.09.2022
    Первая партия оливкового масла из Сирии в Новороссийск
    Завершился очередной рейс сухогруза «Спарта II» «Оборонлогистики» в Сирию. Из Новороссийска в Тартус была […]
    НовороссийскОборонлогистикаРастительное маслоСирия
    0
    31.03.2022
    Калининград в ожидании четвертого парома
    Ориентировочно он прибудет в порт 15-16 апреля
    Калининградпаромы
    0
    05.03.2022
    На пароме «Маршал Рокоссовский» поднят государственный флаг
    4 марта на первом в России двухтопливном пароме «Маршал Рокоссовский» поднят государственный флаг, сообщает […]
    автомобильно-железнодорожный паромдвухтопливный паромМаршал РокоссовскийПервый в России
    0
    30.06.2022
    В Калининград доставлена первая партия грузов, ограниченных к транзиту через Литву
    Новейший паром «Маршал Рокоссовский» обеспечил доставку в Калининградскую область первой партии грузов, ограниченных к […]
    автомобильно-железнодорожный паромКалининградЛитваОграничения
    0
    14.09.2022
    Полосатые рейсы
    В сентябре паром «Амбал», принадлежащий ООО «Оборонлогистика», осуществил доставку из Усть-Луги в Балтийск четвероногих […]
    Балтийскгрузопассажирский паромЖивотныеКалининград
    0
    04.02.2022
    Пиломатериалы для Сирии
    В феврале принадлежащий «Оборонлогистике» сухогруз «Пижма» доставил из Новороссийска в сирийский порт Тартус первую […]
    ОборонлогистикаПиломатериалыСирия
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.10.2022 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли в 2,4 раза
    05.10.2022 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2022 года
    04.10.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2022
    04.10.2022 Железнодорожные составы с удобрениями из России для Индии
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    05.10.2022 Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров рассмотрен на заседании ЕЭК
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти