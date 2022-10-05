Места на паромной линии Усть-Луга – Балтийск забронированы до середины ноября

Показатели перевозок на железнодорожной паромной линии «Усть-Луга – Балтийск», оператором которой является ООО «Оборонлогистика», сохраняются на уровне предыдущих месяцев. В настоящее время на линии работают три парома («Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский»), а также два контейнеровоза («Урса Майор» и «Спарта»). Как сообщает пресс-служба «Оборонлогистики», суда идут с полной загрузкой. Места на паромы из Усть-Луги в Балтийск забронированы до середины ноября.

В сентябре паромы «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» доставили в Калининград 1,14 тыс. вагонов (58 тыс. тонн грузов), в том числе:

горюче-смазочные материалы – 39 тыс. тонн;

удобрения – 12 тыс. тонн;

накатная техника – 8,4 тыс. тонн (522 ед.);

строительные материалы – 4,9 тыс. тонн;

продукты питания – 260 тонн;

а также другие грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области.

Задействованный на линии универсальный сухогруз ООО «Оборонлогистика» «Урса Майор» в сентябре перевёз более 16,7 тыс.тонн:

контейнеры – 748 ед. (11,3 тыс. тонн);

накатная техника – 189 ед. (47 тыс. тонн);

генеральный груз – 567 тонн.

Кроме того, в конце сентября ООО «Оборонлогистика» поставило на линию «Усть-Луга – Балтийск» еще одно судно – контейнеровоз «Спарта». Судно совершило свой первый рейс, доставив в Калининградскую область 340 (TEU) контейнеров с товарами народного потребления, включая продовольствие, а также строительные материалы.

Фото: «Росморречфлот»