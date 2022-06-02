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Максимальные показатели паромной линии «Усть-Луга – Балтийск»
02.06.2022

Максимальные показатели паромной линии «Усть-Луга – Балтийск»

    • В мае паромы «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» доставили в Калининград порядка 1,3 тыс. вагонов (75,6 тыс. тонн грузов). Такие данные приводит пресс-служба «Оборонлогистики».

    В их числе — 9,6 тыс. тонн удобрений, 1,9 тыс. тонн продуктов питания, 10,3 тыс. тонны цемента, 7,2 тыс. тонн стальных труб, 36 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, 429 единиц накатной техники (5,7 тыс. тонн) и других грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области.

    Для сравнения, в апреле этого года паромы перевезли в Калининград 1,2 тыс. вагонов (75,2 тыс. тонн грузов) и 535 единиц накатной техники (7,5 тыс. тонн).

    В компании отмечают, что паромная линия «Усть-Луга – Балтийск» – единственная транспортная артерия между Калининградской областью и основной территорией страны, позволяющая доставлять грузы, минуя территорию лимитрофов.

    Фото: сайт «Оборонлогистики»


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