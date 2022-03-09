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«Маршал Рокоссовский» прибыл в порт Балтийск
09.03.2022

«Маршал Рокоссовский» прибыл в порт Балтийск


    • 7 марта железнодорожно-автомобильный паром «Маршал Рокоссовский» выполнил первый рейс из порта Усть-Луга в Калининградскую область и ошвартовался у причала в порту Балтийск, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

    На пароме были доставлены автотрейлеры и 26 вагонов с товарами повседневного спроса для жителей региона, а также продукцией для строительных и других предприятий.

    Выкатка вагонов была организована Калининградской железной дорогой двумя локомотивами, прошла в штатном режиме.

    Вагоны отправлены на станции назначения для выгрузки товаров грузополучателям.

    Напомним, 4 марта на первом в России двухтопливном пароме «Маршал Рокоссовский» поднят государственный флаг. В тот же день судно отправилось в Балтийск.

    Фото: Росморпорт


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