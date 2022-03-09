«Маршал Рокоссовский» прибыл в порт Балтийск

7 марта железнодорожно-автомобильный паром «Маршал Рокоссовский» выполнил первый рейс из порта Усть-Луга в Калининградскую область и ошвартовался у причала в порту Балтийск, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

На пароме были доставлены автотрейлеры и 26 вагонов с товарами повседневного спроса для жителей региона, а также продукцией для строительных и других предприятий.

Выкатка вагонов была организована Калининградской железной дорогой двумя локомотивами, прошла в штатном режиме.

Вагоны отправлены на станции назначения для выгрузки товаров грузополучателям.

Напомним, 4 марта на первом в России двухтопливном пароме «Маршал Рокоссовский» поднят государственный флаг. В тот же день судно отправилось в Балтийск.

Фото: Росморпорт