На пароме «Генерал Черняховский» поднят Государственный флаг Российской Федерации

В морском порту Калининград состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на пароме «Генерал Черняховский» – втором из серии новейших двухтопливных морских паромов, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Мероприятие прошло в железнодорожном паромном комплексе г. Балтийска морского порта Калининград. Приветственные обращения экипажу судна и участникам церемонии направили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта Виталий Савельев. В торжественной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации также приняли участие руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

«Генерал Черняховский» построен ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard. Судно успешно завершило переход с завода-строителя до порта приписки и полностью готово к работе на морской линии.

Строительство нового двухтопливного парома велось по заказу ФГУП «Росморпорт» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Судно стало вторым из серии новейших экопаромов, предназначенных для обеспечения стабильной транспортной коммуникации самого западного региона – Калининградской области с основной территорией России.

Как подчеркнул в своем обращении М.Мишустин, расширение флота позволяет значительно увеличить транспортные возможности на линии Усть-Луга – Балтийск. Каждый из новых судов может выполнять до 7 круговых рейсов в месяц. При этом их грузовместимости достаточно для одновременной перевозки до 80 железнодорожных вагонов и еще 15 большегрузов. «Обеспечение транспортной доступности Калининградской области – один из приоритетов правительства. И морские перевозки – важный элемент для надежного решения этой стратегической задачи. Обновленный флот гарантированно обеспечит возможность доставки всех дополнительных объемов, которые из-за санкционных ограничений будут перенаправляться с сухопутных маршрутов, – добавил председатель правительства. – И, конечно, мы будем продолжать повышать эффективность эксплуатации судов на этом направлении. А также снижать стоимость транспортной составляющей для граждан и бизнеса. Для чего с сентября уже действует механизм субсидирования морских перевозок. Наша задача, чтобы конечные цены на социально-значимые товары и грузы в самом западном регионе страны оставались на прежнем уровне – на котором они были до введения ограничений на транзит».

Новые инновационные паромы имеют ледовый класс Arc4, предполагающий самостоятельную работу во льдах толщиной до 0,6 м, и соответствуют всем современным нормам экологической безопасности окружающей среды. Наличие энергетической установки, которая в качестве топлива использует сжиженный природный газ или дизельное топливо с низким содержанием серы, позволяет снизить выбросы выхлопных газов в окружающую среду. На судах также предусмотрена установка обработки балластных вод.

Как подчеркнул В.Савельев, «Генерал Черняховский» вместе с паромом «Маршал Рокоссовский упрочит морской транспортный мост, связывающий Калининградскую область с остальной частью России. «Новый паром надежен и высокотехнологичен, построен по новейшим стандартам. И, что немаловажно, он экологичен – работает в том числе на сжиженном природном газе. Паром обеспечит комфортные условия для труда и быта экипажа, высокий уровень сервиса для владельцев грузов», – сказал министр.

После завершения торжественной части началась первая накатка автотехники на паром, после чего «Генерал Черняховский» вышел на морскую линию морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград.

В настоящее время на морской линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград задействованы 5 судов: автомобильно-железнодорожные паромы «Маршал Рокоссовский», «Амбал» и «Балтийск», многофункциональные суда с возможностью перевозки накатных грузов «Ursa Major» и «Sparta».

На линии Санкт-Петербург – Калининград работают универсальные грузовые суда СТК-1004, СТК-1019, СТК-1023, «Капитан Миронов» и «Холмогоры», принадлежащие ОАО «Северное морское пароходство».

«Генерал Черняховский» станет 11-м судном в составе группировки судов, обеспечивающих транспортную доступность Калининградской области.

Днем ранее Росморречфлот открыл прием заявок на получение субсидии для осуществления морских перевозок подсанционных грузов в Калининградскую область и из нее.

В сентябре правительство утвердило распоряжение о выделении в этом году из Резервного фонда Росморречфлоту 1,377 млрд рублей для субсидирования морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря должно быть перевезено порядка 900 тысяч тонн грузов.

«Цель введения механизма субсидирования в том, чтобы конечные цены на социально значимые товары и грузы там не были дороже, чем в период до введения ограничений на сухопутный транзит. Перечень товаров определяют сами власти Калининградской области», — пояснил руководитель Росморречфлота З.Джиоев.

Фото: сайт Росморпорта