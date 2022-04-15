Паромную линию между Балтийском и Усть-Лугой усилит еще одно судно

Пополнение парка морского грузового сообщения эксклавного региона с остальной территорией Российской Федерацией ожидается уже в апреле и будет продолжаться дальше, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на заявление губернатора Антона Алиханова.

Сейчас все три парома, работающие на линии «Балтийск – Усть-Луга» идут почти со стопроцентной загрузкой.

«С федеральными органами власти мы продолжаем работать над увеличением числа паромов, чтобы быть готовыми к любому повороту событий. В пути сейчас четвёртый паром, в течение нескольких дней он будет здесь», – сообщил глава региона.

Рынок морских грузоперевозок региона также поддержат суда, которые из-за санкций не могут теперь заходить в европейские порты.

«С учётом принятых решений по ограничению для российских судов захода в порты стран ЕС скопилось много судов, в том числе в Северо-Западном регионе. И в принципе не должно быть особых сложностей с тем, чтобы найти свободные морские мощности», – считает губернатор.

В областном министерстве развития инфраструктуры пояснили, что в апреле паромную линию между Балтийском и Усть-Лугой усилит еще одно судно.

«По предварительным данным Росморпорта, сухогруз прибудет к нам в регион и встанет на линию 19-20 апреля. Уже начался сбор заявок на его загрузку. Судно может принять 770 TEU, более 40 еврофур накатом и 20 – на палубу», – рассказала глава министерства Евгения Кукушкина.

Также ожидается заход в Балтийск грузового теплохода, который будет готов доставить грузы из Калининградской области в порт Бронка для их дальнейшей отправки по России.

В настоящее время на морском сообщении «Балтийск – Усть-Луга» работают три парома, включая недавно построенный «Маршал Рокоссовский», вставший на линию в марте этого года. Такое же судно, названное в честь генерала Черняховского, планируется вывести на линию в сентябре 2022 года.

Фото: сайт правительства Калининградской области