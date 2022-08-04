Утвержден план развития Севморпути

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план развития Северного морского пути до 2035 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, в плане более 150 мероприятий, в том числе строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север», угольного терминала «Енисей». Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

Также планируется строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон.

Отдельный раздел плана посвящен созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей.

Кроме этого, предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащению арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолётами. Также будет создана арктическая спутниковая группировка, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства и позволит оценивать изменения климата.

Общий объём финансирования мероприятий плана – почти 1,8 трлн рублей.

Разработка плана развития Северного морского пути была одним из поручений Президента по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны России, состоявшегося в апреле 2022 года.

Фото: Совкомфлот