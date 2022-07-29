Разрешение на плавание в акватории Севморпути можно будет получить через «Госуслуги»

Заявление на разрешение плавания в акватории СМП с марта 2023 года можно будет подавать с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает пресс-служба «Росатома»

«В соответствии с законодательством Госкорпорация «Росатом» теперь наделена полномочиями осуществлять централизованное управление СМП, включая обеспечение ледокольной проводки судов и проводку судов по маршрутам плавания судов в акватории Северного морского пути, а также разрабатывает маршруты плавания судов и осуществляет расстановку судов ледокольного флота в акватории Северного морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в указанной акватории, организацию мониторинга движения судов. К полномочиям «Росатома» теперь относится выдача, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов по СМП, внесение изменений в такие разрешения», – напомнил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом», директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша в ходе сессии «Модель взаимодействия участников судоходства в акватории Северного морского пути», которую организовал «Росатом».

Как сообщил В.Рукша, в настоящий момент выдано 304 разрешения на проход по Северному морскому пути со сроком действия до сентября-ноября 2022 года.

В сессии приняли участие представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГБУ «ААНИИ», ПАО «Новатэк», ПАО «Совкомфлот», ФГБУ «АМП Западной Арктики», АО «Хатангский морской торговый порт», АО «МРТС», ООО «Арктик СПГ 2», ПАО «Газпром нефть», ФГБУ «Морспасслужба», ПАО «Газпром нефть», ООО «Синарастройкомплект», ФГБУ «АМП Западной Арктики», АО «Ситроникс», ООО «Альбатрос», АО «СПУТНИКС» (компания АФК «Система»).

Фото: «Росатом»